07.05.2020 12:34

На Салтовке, соблюдая условия карантина, учителей учили новому украинскому языку

Он-лайновая подготовка учителей проводилась в рамках кампании по проведению ВНО-2020 по украинскому языку и литературе.



://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua

6 мая 2020 состоялось районное онлайн заседание учителей украинского языка и литературы по теме: «Карантин: он-лайн сервисы для учителей и учащихся дистанционной подготовки к ВНО - 2020 по украинскому языку и литературе» на платформе ZOOM.

Участники встречи обсуждали проблемные вопросы работы с учащимися во время карантина, вопросы психологической поддержки, обменивались друг с другом максимально полезной информации по использованию новых платформ дистанционного обучения.