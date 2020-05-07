Главная Новости Образование На Салтовке, соблюдая условия карантина, учителей учили новому украинскому языку
07.05.2020  12:34   

На Салтовке, соблюдая условия карантина, учителей учили новому украинскому языку

Он-лайновая подготовка учителей проводилась в рамках кампании по проведению ВНО-2020 по украинскому языку и литературе.


://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua

6 мая 2020 состоялось районное онлайн заседание учителей украинского языка и литературы по теме: «Карантин: он-лайн сервисы для учителей и учащихся дистанционной подготовки к ВНО - 2020 по украинскому языку и литературе» на платформе ZOOM. 

Участники встречи обсуждали проблемные вопросы работы с учащимися во время карантина, вопросы психологической поддержки, обменивались друг с другом максимально полезной информации по использованию новых платформ дистанционного обучения.

Источник:   Управление образования администрации Московского района ХГС
 Тэги:  вно, харьков, подготовка, абитуриенты
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.05 Образование Учасники пробного ЗНО можуть готуватися до нього онлайн 24.04 Образование В МОН объяснили особенности и обновили сроки проведения нынешнего тестирования 15.04 Образование Изменены даты регистрации на дополнительную сессию ВНО-2020
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 