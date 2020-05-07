На Салтовке, соблюдая условия карантина, учителей учили новому украинскому языку

Он-лайновая подготовка учителей проводилась в рамках кампании по проведению ВНО-2020 по украинскому языку и литературе.
6 мая 2020 состоялось районное онлайн заседание учителей украинского языка и литературы по теме: «Карантин: он-лайн сервисы для учителей и учащихся дистанционной подготовки к ВНО - 2020 по украинскому языку и литературе» на платформе ZOOM.
Участники встречи обсуждали проблемные вопросы работы с учащимися во время карантина, вопросы психологической поддержки, обменивались друг с другом максимально полезной информации по использованию новых платформ дистанционного обучения.
Если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь; с утра до вечера кратковременные дожди, местами гроза.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
влажность:
давление:
ветер: