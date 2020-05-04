04.05.2020 13:31

Учасники пробного ЗНО можуть готуватися до нього онлайн

Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання відтерміновано, однак всі зареєстровані учасники можуть ознайомитися з процедурою ЗНО онлайн.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті освіти з посиланням на інформацію УЦОЯО, в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти розміщено посилання, за яким учасники можуть подивитися відео, попрацювати з тестами, попрактикуватися в заповненні бланків відповідей, навчитись ефективно розподіляти час.



Як наголошується на сайті УЦОЯО, як тільки епідеміологічна ситуація стабілізується, всі зареєстровані учасники зможуть в звичайному форматі пройти пробне ЗНО. Про нові дати проведення пробного ЗНО буде повідомлено додатково.