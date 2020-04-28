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28.04.2020  12:01   

Для учнів початкової школи почалися заняття онлайн

Всеукраїнська школа онлайн почала трансляцію уроків для учнів 1-4 класів.


// city.kharkov.ua

Як повідомили сьогодні, 28 квітня, у Департаменті освіти, програма занять розрахована на п'ять тижнів і складається з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука, мистецтво. Кожен урок триває 15 хвилин.

Заняття можна буде подивитися на «YouTube»-каналі Міністерства освіти України та на телеканалах:
• 1 клас - «Піксель»;
• 2 клас - «UA: Перший»;
• 3 клас - «UA: Культура»;
• 4 клас - «ПлюсПлюс».

Уроки транслюватимуться з 9:00 до 10:00 по вівторках і четвергах.

Нагадаємо, що з 6 квітня в країні реалізується проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», в рамках якого на час карантину 11 телеканалів транслюють уроки для учнів 5-11 класів.

Источник:   ХМР
 Тэги:  школа, онлайн, начальные классы, трансляция уроков
 
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