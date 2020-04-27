27.04.2020 15:40

Старшеклассников Харькова приглашают на первую дистанционную Всеукраинскую химическую олимпиаду

Результаты этих соревнований не могут быть учтены в качестве дополнительных рейтинговых баллов при поступлении в ВЗО.



kharkivosvita.net.ua

Это мероприятие не имеет официального статуса, подготовленный членами жюри Всеукраинской химической олимпиады и волонтерами на общественных началах. Результаты этих соревнований не могут быть учтены в качестве дополнительных рейтинговых баллов при поступлении в ВЗО.

Задания олимпиады по уровню сложности рассчитаны в первую очередь на учащихся 11 класса.

Участвовать в олимпиаде могут только ученики, которые являются победителями III этапа Пятьдесят второй Всеукраинской олимпиады по химии (2019 - 2020 учебном году), или те, кто стал победителем IV этапа Пятьдесят первой Всеукраинской олимпиады по химии (2018 - 2019 учебном году) независимо от класса, за который они выступали.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию , которая будет открыта до 22: 00 29 апреля 2020 года по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4BBtj-R8-FXZUF3U1ntLDLX8cdps5XbT5FyJb2ntuZOdKpg/viewform?usp=sf_link

После окончания регистрации в течение суток вам на электронный адрес будет отправлено информацию о вашем участии в олимпиаде и детальное описание регламента ее проведения (время и условия).

Если участников будет много, то участие в соревнованиях будет определяться по личному рейтингу, который будет рассчитан по формуле: «класс обучения» - «степень диплома IV этапа Пятьдесят первой Всеукраинской олимпиады по химии» (если диплом отсутствует, то будет взято число 4) .

Поскольку мы считаем, что эта олимпиада нацелена на тренировку ваших олимпийских способностей, просим придерживаться олимпийских правил «fair play». Тогда полученные результаты, в первую очередь вам, позволят выяснить уровень вашей подготовки к выступлению на предстоящих официальных соревнованиях.