Старшеклассников Харькова приглашают на первую дистанционную Всеукраинскую химическую олимпиаду

Результаты этих соревнований не могут быть учтены в качестве дополнительных рейтинговых баллов при поступлении в ВЗО.
Это мероприятие не имеет официального статуса, подготовленный членами жюри Всеукраинской химической олимпиады и волонтерами на общественных началах. Результаты этих соревнований не могут быть учтены в качестве дополнительных рейтинговых баллов при поступлении в ВЗО.
Задания олимпиады по уровню сложности рассчитаны в первую очередь на учащихся 11 класса.
Участвовать в олимпиаде могут только ученики, которые являются победителями III этапа Пятьдесят второй Всеукраинской олимпиады по химии (2019 - 2020 учебном году), или те, кто стал победителем IV этапа Пятьдесят первой Всеукраинской олимпиады по химии (2018 - 2019 учебном году) независимо от класса, за который они выступали.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию , которая будет открыта до 22: 00 29 апреля 2020 года по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4BBtj-R8-FXZUF3U1ntLDLX8cdps5XbT5FyJb2ntuZOdKpg/viewform?usp=sf_link
После окончания регистрации в течение суток вам на электронный адрес будет отправлено информацию о вашем участии в олимпиаде и детальное описание регламента ее проведения (время и условия).
Если участников будет много, то участие в соревнованиях будет определяться по личному рейтингу, который будет рассчитан по формуле: «класс обучения» - «степень диплома IV этапа Пятьдесят первой Всеукраинской олимпиады по химии» (если диплом отсутствует, то будет взято число 4) .
Поскольку мы считаем, что эта олимпиада нацелена на тренировку ваших олимпийских способностей, просим придерживаться олимпийских правил «fair play». Тогда полученные результаты, в первую очередь вам, позволят выяснить уровень вашей подготовки к выступлению на предстоящих официальных соревнованиях.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0°...-5°С.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
влажность:
давление:
ветер: