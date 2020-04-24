24.04.2020 13:23

В МОН объяснили особенности и обновили сроки проведения нынешнего тестирования

Внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты.



Фото: Корреспондент.net

Соответствующая информация Министерство образования и науки опубликовало на своем информационном ресурсе об изменениях в образовании во время карантина.

Даты проведения ВНО будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июне и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительная кампания в украинских университетах также соответственно изменится.



"В условиях эпидемии проведения ВНО намного безопаснее, чем вступительные экзамены в университетах. Большинство участников составляют ВНО по месту жительства, поэтому им не нужно ехать в другой город или область. А для сдачи вступительных экзаменов наоборот большинства поступающих и их родителям придется по несколько раз ездить в другие города, в разы увеличит количество перемещений по стране. В то же время вступительные экзамены обычно собирают гораздо большее количество людей в аудиториях, чем во время ВНО ", - отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.



Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. По правилам при составлении ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.



Без изменений останутся количество тестов и их содержание. Каждый участник может составить максимум 4 теста, а количество заданий в них, основанных на изучаемом в апреле-мае материалах 11 класса, ничтожно мало. Такая задача может быть только одна на весь тест, потому перепечатывать тираж тестовых тетрадей через такое малое количество задач нецелесообразно. Модель ранжирование результатов тестирования снижает влияние внешних факторов и УЦОКО сможет статистически сгладить определенные пробелы в подготовке участников из-за карантина.



В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.



Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавируса, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. В случае, если через изоляцию или болезнь они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний. Для таких категорий абитуриентов в условиях вступления в университеты предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов.



Информацию обо всех изменениях в образовательных процессах, которые происходят из-за карантина, и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на специальном информационном ресурсе - mon-covid19.info

Напомним, карантин продлен пока до 11 мая.