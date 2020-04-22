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22.04.2020  09:20   

Ученые ХПИ записали видеоуроки о катастрофе на Чернобыльской АЭС

На примере этой трагедии ученикам, в частности, предлагают изучить комплекс явлений с точки зрения физики, экологии, химии, энергетики и истории.


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Преподаватели Харьковского политехнического института записали цикл видеоуроков "По следам CHORNOBYL", которые раскрывают тему Чернобыльской катастрофы для школьников. На примере этой трагедии ученикам, в частности, предлагают изучить комплекс явлений с точки зрения физики, экологии, химии, энергетики и истории.  

Среди других задач онлайн-лекций: мотивировать школьников изучать естественные, математические и инженерные дисциплины, развивать аналитическое мышление и научное мировоззрение в повседневной жизни.

На примере исторического события представители ХПИ объясняют темы по ядерной физике, химии, экологии, охраны труда, альтернативной энергетики, истории науки и техники.

Все видео в открытом доступе на сайте вуза. Ознакомиться с ними можно по ссылкеhttps://bit.ly/slidamy-CHORNOBYL 

Сейчас пользователи могут посмотреть 7 лекций:
  1. По следам Чернобыля: История и современные вызовы
  2. По следам Чернобыля: Ядерная энергетика - в поисках источников энергии
  3. По следам Чернобыля: Охрана труда и гражданской защите на АЭС
  4. По следам Чернобыля Чернобыльская катастрофа и ее экологические последствия
  5. По следам Чернобыля: Химические методы локализации последствий радиационного загрязнения, дезактивация объектов
  6. По следам Чернобыля: Альтернативная энергетика: солнце, ветер, вода
  7. По следам Чернобыля: Ядерная физика и физика реакторов

роме видеолекций, в пределах проекту "По следам CHORNOBYL" преподаватели ХПИ создали учебное пособие и презентации для учителей, которые они смогут использовать для лабораторных работ. Эти материалы также помогут учителям различных предметов создавать объединенные мероприятия, во время которых ученикам придется применять знания сразу по нескольким предметам - физике, химии, математике, географии и тому подобное.

Учебно-мотивационный проект воплощен в сотрудничестве с образовательной платформой "На урок".

Напомним, что ранее партнеры презентовали онлайн-цикл лабораторных работ для школьников.

К

 

Источник:   МОН Украины
 Тэги:  дистанционные, харьков, лекции, разработки, школьники
 
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