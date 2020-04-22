Ученые ХПИ записали видеоуроки о катастрофе на Чернобыльской АЭС

По следам Чернобыля: История и современные вызовы По следам Чернобыля: Ядерная энергетика - в поисках источников энергии По следам Чернобыля: Охрана труда и гражданской защите на АЭС По следам Чернобыля Чернобыльская катастрофа и ее экологические последствия По следам Чернобыля: Химические методы локализации последствий радиационного загрязнения, дезактивация объектов По следам Чернобыля: Альтернативная энергетика: солнце, ветер, вода По следам Чернобыля: Ядерная физика и физика реакторов

роме видеолекций, в пределах проекту "По следам CHORNOBYL" преподаватели ХПИ создали учебное пособие и презентации для учителей, которые они смогут использовать для лабораторных работ. Эти материалы также помогут учителям различных предметов создавать объединенные мероприятия, во время которых ученикам придется применять знания сразу по нескольким предметам - физике, химии, математике, географии и тому подобное.

Учебно-мотивационный проект воплощен в сотрудничестве с образовательной платформой "На урок".

Напомним, что ранее партнеры презентовали онлайн-цикл лабораторных работ для школьников.

К