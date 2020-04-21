21.04.2020 15:46

Школярі отримають підсумкові оцінки за результатами дистанційного навчання

Учням 1-х-11-х класів Харкова будуть виставлені оцінки за семестр за підсумками роботи в період дистанційного навчання.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко. За її словами, з початку карантину в усіх установах освіти міста організована дистанційна форма навчання.

«Ми категорично не втручаємося в методи, якими користуються вчителі в дистанційному процесі навчання, - це можуть бути програми «Zoom», «Classroom», «Skype», а також просто надання домашніх завдань у «Viber». Головне, щоб дитина отримувала знання, був зв'язок з учнями та їхніми батьками», - зазначила Ольга Деменко.

За її словами, вчителі виставлятимуть оцінки згідно з тим, як виконували домашні і контрольні завдання діти вдома. «Швидше за все, цього року навчання в школах не відновлюватиметься. І по тих знаннях, які зараз отримують школярі, вчителі зобов'язані будуть оцінити дітей і виставити відповідні підсумкові оцінки. Заповнення класних журналів уже проводитиметься після скасування карантину», - підкреслила директор департаменту.

Також, за словами Ольги Деменко, цього року у школах міста швидше за все не проводитиметься свято останнього дзвоника, а також не будуть працювати пришкільні табори. Прийом документів до перших класів здійснюватиметься не в травні-червні, як зазвичай, а в липні-серпні.

Нагадаємо, згідно з наказом Міністерства освіти, учні 4-х та 9-х класів звільнені від здачі державної підсумкової атестації. При цьому зовнішнє незалежне оцінювання для випускників відбудеться обов'язково. Дата проведення пробного та основного ЗНО залежатиме від терміну закінчення карантину.