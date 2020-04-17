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17.04.2020  15:05   

Выпускных не будет а табели вышлют почтой

Министерство образования рекомендовало всем образовательным учреждениям отменить массовые мероприятия по случаю окончания учебного года.


://facebook.com

Об этом сказано в письме ведомства руководителям департаментов областных госадминистраций и КГГА.

МОН призвал школы и ВУЗы не проводить массовые мероприятия, в том числе последние звонки и выпускные. Причина очевидна – не допустить распространения коронавирусной болезни среди детей.

Школам посоветовали провести итоговые аттестации в онлайн-режиме. При этом оформить свидетельства о базовом среднем образовании, табели знаний и свидетельства достижений учителям поручили до 15 июня.

Кроме этого, ученикам первых-восьмых классов, которые не будут уходить со школы, отправят табели и другие документы по электронной почте. А оригиналы документов вручат уже в начале следующего учебного года 2020-2021.

Источник:   newsone
 Тэги:  учеба, табель, выпускной, школа, абитуриент
 
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