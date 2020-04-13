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13.04.2020  10:42   

У ХПІ презентували лабораторні роботи для школярів онлайн

Серію онлайн-лабораторних робіт з природничо-математичних та інженерно-технічних наук підготували для школярів і вчителів у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».


// city.kharkov.ua

Як зазначили у виші, заняття розроблені спільно з освітнім проєктом «На урок».

Так, викладачі та студенти ХПІ провели практичні роботи в онлайн-форматі за такими напрямками: хімія, фізика, екологія, біологія, електроніка, механіка. В рамках занять студенти не просто демонстрували майстер-класи, але також давали пояснення до дослідів і цікаву інформацію по темі.

Лабораторні роботи присвячені таким темам: «Цікава, корисна і різнобарвна хімія», «Визначення ГМО в бобах сої», «Кольорова хімія - світ кольорових фарб», «Нітрати в продуктах харчування і очищення стічних вод» та ін.

«Мета онлайн-лабораторних робіт - показати, що технічні науки - це цікаво, а головне - кожен може повторити те, що демонструється під час практичної роботи. Крім того, записи цих майстер-класів можуть використовуватися вчителями в якості наочного матеріалу під час уроків», - зазначили в НТУ «ХПІ».

Записи онлайн-уроків можна подивитися тут.

Источник:   ХМР
 Тэги:  школа, онлайн, харьков, лабораторные работы
 
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