03.04.2020 09:45

Родителей будущих харьковских первоклассников попросили «потерпеть» с выбором школы до конца карантина

Из-за карантина школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс онлайн или переносить срок их приема в зависимости от карантина.



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Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте МОН.

"Закон, принятый для предотвращения эпидемии COVID-19 позволяет изменять режим работы учреждений на период карантина - это касается и учебных заведений. То есть прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе - онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы ", - отметила и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять учредитель заведения общего среднего образования.

В частности, учредитель может разрешить подавать документы в сканированных форме по электронной почте без электронной цифровой подписи. Входящие документы, полученные таким образом, регистрируются отдельно от других документов с указанием электронного адреса отправителя и адресата.

Согласно Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебных заведений для получения полного общего среднего образования, сроки приема документов для зачисления в учреждения определяют органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. При этом срок приема заявлений не может быть менее месяца.

"Сроки приема документов для зачисления определяют на местах. Однако из-за эпидемиологической ситуации мы рекомендуем организовать этот процесс после карантина. Также напоминаем, что при зачислении в первый класс запрещено проводить конкурсы и мероприятия для проверки знаний и компетенций ребенка. Это допустимо только для частных учебных заведений и специализированных учреждений системы культуры и спорта ", - отметила Любомира Мандзий.

Информацию о сроках приема документов и способы их представления должны быть обнародованы в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Учебные заведения или их учредители имеют опубликовать ее на собственных сайтах.

Напомним, согласно Закону "О среднем образовании", структуру учебного года и формы организации обучения, в том числе и во время карантина, определяет педагогический совет учебного заведения.