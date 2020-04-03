Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о том, что карантин в школах якобы продлен до 15 мая

Информация о продолжении национального карантина до 15 мая 2020 года и в отмена ВНО - фейк.
В настоящее время он активно распространяется в родительских и группах учителей со ссылкой на страницу МОН Facebook. Однако эта информация не соответствует реальности.
В частности, речь идет о ложной информации о продлении карантина, отмене ВНО, якобы обязанность для школ использовать конкретные платформы для дистанционного обучения, поскольку они согласованы МОН, а также фейк о проведении обязательного общенационального измерения качества обучения во время карантина
2 апреля правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года (bit.ly/2wBaTmi) Данная дата в настоящее время остается прежней. Если правительство приняло решение продолжить карантин, Министерство образования и науки будет сообщить об официальных ресурсах и направить соответствующие письма местному управлению образованием.
ВНО состоится. Министерство образования и науки неодоразово подчеркивало, что ВНО состоится независимо от сроков карантина. Единственное, что зависит от продолжительности карантинных мероприятий - даты проведения тестирований. Сейчас на сайте МОН обнародован 2 сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании. С ними можно ознакомиться здесь .
МОН не рекомендует никаких конкретных платформ для дистанционного обучения. К нам поступают сообщения из школ, недобросовестные предприниматели утверждают, что именно их платформа рекомендована или даже оплачена МОН для приоритетной работы при дистанционном обучении. Это - неправда.
Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам.
Вся важная информация размещена на официальном сайте мон https://mon.gov.ua и в социальных сетях Министерства:
▪ Facebook: facebook.com/UAMON
▪Telegram: t.me/UAmonogram
▪ Twitter: twitter.com/MON_UKRAINE
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