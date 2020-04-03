03.04.2020 09:09

Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о том, что карантин в школах якобы продлен до 15 мая

Информация о продолжении национального карантина до 15 мая 2020 года и в отмена ВНО - фейк.



://mon.gov.ua

В настоящее время он активно распространяется в родительских и группах учителей со ссылкой на страницу МОН Facebook. Однако эта информация не соответствует реальности.

В частности, речь идет о ложной информации о продлении карантина, отмене ВНО, якобы обязанность для школ использовать конкретные платформы для дистанционного обучения, поскольку они согласованы МОН, а также фейк о проведении обязательного общенационального измерения качества обучения во время карантина