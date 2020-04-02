Часть иностранных студентов Харьковского медуниверситета выехали домой

Студентов вывезли организованно по просьбе посольств их стран.
Об этом сообщили в пресс-службе вуза, пишет Status Quo.
По данным университета, с просьбой организовать централизованный выезд иностранных студентов на родину на период карантина обратились несколько посольств, например Израиля, Иордании и Ливана.
Более 600 иностранных студентов живут в трех общежитиях, где на время карантина введен жесткий пропускной режим: запрещено посещать общежития ХНМУ лицам, которые в них не проживают. В общежитиях каждый день проводится мониторинг обстановки, проверяют соблюдение карантина, самочувствие студентов.
Согласно приказу "О приостановлении образовательного процесса в ХНМУ" в каждом общежитии работают дежурные, которые дезинфицируют помещения, проветривают их и т.д. Для использования в общежитиях закуплено 160 л дезинфицирующих средств для обработки рук, отдельные дезинфицирующие средства для обработки поверхностей, дополнительно установлены три стиральные машины, закуплено мыло с таким расчетом, чтобы хватило каждому студенту.
Всем жителям и сотрудникам общежитий проводится дистанционная термометрия. При необходимости студенты могут обращаться за медицинской помощью в Городскую студенческую больницу по адресу ул. Дарвина, 8/10, тел. 725-51-78, 706-15-14.
На связи с отечественными студентами - врач пункта здравоохранения ХНМУ Алина Сергеевна Сушецкая (контактный телефон: +38 097-40-20-481 и Telegram: @ DR_Sushetskaia1).
На связи с иностранными студентами - медицинская сестра Елена Викторовна Мельник (контактный телефон: +38 066-71-80-819).
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