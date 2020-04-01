01.04.2020 14:44

Минобразования подготовило расписание уроков онлайн для школьников

Министерство образования и науки обнародовало расписание онлайн-уроков для учащихся 5-11 классов, которые стартуют с понедельника 6 апреля на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки.



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Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учащихся 5-11 классов со всей страны стартует проект «Всеукраинская школа онлайн» - уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки. Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза «Освитория», а также 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны", - говорится в сообщении.

Будут транслироваться уроки: по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.

Так, за классами закреплены следующие телеканалы:

5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина

6 класс - ZOOM и News One

7 класс - ZIK

8 класс - Индиго и УНИАН

9 класс - Рада и UA: Культура

10 класс - UA: Перший

11 класс - М1

Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Ежедневно они будут начинаться в 10:00.

На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые учащиеся смогут сделать, чтобы лучше усвоить материал. Задания будут даваться по наиболее распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников можно будет найти в описании под видео.

Съемки уроков проходят в Новопечерской школе г. Киев. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и т.д. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.