31.03.2020 12:09

Учні 4-х і 9-х класів не проходитимуть підсумкову атестацію

Державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.



://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті освіти, відповідний Наказ №463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» оприлюднений Міністерством освіти і науки України.



У той же час у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». Для українських школярів запишуть відео-уроки, які будуть транслювати у соцмережах і на телеканалах. За кожним класом закріплять один або кілька телеканалів. Їхній перелік, а також розклад уроків на тиждень з'являться найближчим часом.

«В рамках проєкту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів з 5-го по 11-й класи. За збалансованою програмою Міністерства освіти і науки викладаються 11 предметів. Вчитися дистанційно школярі зможуть на «Facebook» та «Youtube», - повідомив Володимир Зеленський.