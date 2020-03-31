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31.03.2020  12:09   

Учні 4-х і 9-х класів не проходитимуть підсумкову атестацію

Державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.


://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті освіти, відповідний Наказ №463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» оприлюднений Міністерством освіти і науки України.

У той же час у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». Для українських школярів запишуть відео-уроки, які будуть транслювати у соцмережах і на телеканалах. За кожним класом закріплять один або кілька телеканалів. Їхній перелік, а також розклад уроків на тиждень з'являться найближчим часом.

«В рамках проєкту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів з 5-го по 11-й класи. За збалансованою програмою Міністерства освіти і науки викладаються 11 предметів. Вчитися дистанційно школярі зможуть на «Facebook» та «Youtube», - повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, на сайті МОН повідомляється, що існує два сценарії тривалості навчального року на випадок подовження карантину. 15 квітня буде оприлюднено онлайн-пробне ЗНО з поясненнями. Учасники також зможуть потренуватися, отримавши онлайн-тестовий зошит. Однак напередодні тестування усім, хто зареєструвався і заплатив за послугу, буде надано можливість скласти пробне тестування очно. Дата проведення пробного та основного ЗНО залежить від терміну карантину.
Источник:   ХГС
 Тэги:  аттестация, школа, харьков, класс, итоговая, экзамен
 
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