27.03.2020 08:51

Для учителей запустили онлайн-курс о дистанционном обучении

Всеукраинский карантин заставил школьников учиться дистанционно. А чтобы педагоги лучше адаптировались к преподаванию за пределами учебных заведений, в Минцифре разработали специальный онлайн-курс.



// izvestia.kharkov.ua

Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-курс о дистанционном обучении. Курс создан для того, чтобы облегчить коммуникацию педагогов с учениками во время карантина. Участие в проекте можно на платформе Дія.Цифрова освіта.



Курс содержит 6 видеороликов. В сутки для его прохождения зарегистрировались более 6000 педагогов, из которых около 5000 полностью прошли курс и получили электронные сертификаты.



«Минцифра оперативно отреагировала на вызов карантина через коронавирус и решила помочь учителям адаптироваться к новой реальности. Образовательный сериал для учителей открывает новые возможности для развития дистанционного образования в Украине», – рассказал министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



В Минцифры отметили, что онлайн-инструменты и сервисы будут актуальны не только во время карантина, но и после него.



«Целью этого курса является показать учителям больше сервисов и алгоритмов, которые помогут им построить правильную и эффективную работу с учащимися и родителями на период карантина. Этот обзорный сериал помогает учителю понять, какие сервисы будут для него более эффективными», – рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.



Кроме курса «Карантин: онлайн-сервисы для учителей», на портале размещен ряд бесплатных курсов: базовые цифровые навыки, цифровая грамотность для учителей, сериал для родителей «Безопасность детей в интернете», «Смартфон для родителей». Ежемесячно на портале появляется новый образовательный сериал.