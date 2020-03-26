26.03.2020 17:52

Вступительную кампанию в Харьковские вузы перенесут на октябрь из-за перенесенного ВНО-2020 - брифинг МОН (ВИДЕО)

В случае невозможности возврата учеников на обучение и проведение внешнего независимого оценивания в июне 2020 года, Министерство образования готово провести ВНО в июле или в августе, а вступительную кампанию сместить во времени из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации.



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Об этом во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать в середине августе. Если мы готовы провести ВНО в серпе, результаты будут в середине сентября", - сказала она.

В случае проведения ВНО в августе, вступительная кампания будет продлена до середины октября.

"Если мы вернемся в июне, то вступительная кампания будет продолжена, и она точно не будет проведена в июле", - отметила Мандзий.

Также она сообщила, что о дате старта кампании министерство подготовит решение дополнительно.

Кроме того, многие процессы вступительной кампании министерство постарается организовать дистанционно, чтобы уменьшить количество контактов в аудиториях.