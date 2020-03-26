ВНО и вступительная кампания в ВУЗы Харькова будут перенесены

Проведение нынешнего ВНО и вступительной кампании будет перенесено на на более поздние даты.
Об этом, комментируя продолжение карантинных мероприятий в Украине , сообщил заместитель министра образования Егор Стадный.
По его словам, МОН до конца этой недели должен представить обществу новые даты проведения тестирования и поступления абитуриентов в учреждения высшего образования.
«Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом », - отметил Егор Стадный.
Как известно, Кабинет Министров принял решение увеличить карантин на 21 день и расширить чрезвычайной ситуации на всю территорию Украины.
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25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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