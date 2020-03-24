Остались считанные часы до момента завершения регистрации на ВНО

Во вторник, 24 марта, истекает срок регистрации на внешнее независимое оценивание.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
«24 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Дата подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 24 марта, обрабатываться не будут», - говорится в сообщении
Отмечается, что по состоянию на 24 марта для участия в ВНО и государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрированы 362 723 человека, которые избрали 1 179 842 тестирования. Региональные центры качества образования уже обработали 98,45% полученных комплектов регистрационных документов.
В УЦОКО подчеркнули, что подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который лицо получит в индивидуальном конверте вместе с регистрационным уведомлением. С помощью сервиса «Состояние обработки документов» можно проверить, на каком этапе обработки регистрационные документы. Для этого необходимо ввести номер регистрационной карточки в сервис.
Также в Центре сообщили, что устранить причины отказа в регистрации или внести изменения в персональные данные можно до 24 марта 2020 года, воспользовавшись специальным сервисом «Внести изменения».
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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