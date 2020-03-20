20.03.2020 11:40

У вихідні харківські школярі зможуть онлайн готуватися до ЗНО

Міністерство освіти і науки України проводить онлайн-трансляцію курсів з підготовки до ЗНО під час карантину.



://city.kharkov.ua

Про це повідомили у Департаменті освіти з посиланням на МОН.



Як зазначила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій, карантин не сприяє якісному навчанню. Особливо від цього страждають учні випускних класів, тому з ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій було вирішено використовувати онлайн-інструменти для підготовки учнів при партнерстві студій онлайн-освіти.



Сьогодні, 20 березня, трансляція пройде з 18:30 до 21:00, у суботу та неділю - з 10:00 до 20:00 (6,5 годин із перервами). Подивитися лекції можна на офіційному каналі Міністерства освіти і науки України на сервері «Youtube» Також уроки транслюватимуть на телеканалі «Рада». Крім того, повні курси підготовки до ЗНО з тестами, завданнями та конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій: ed-era.com; ilearn.org.ua; prometheus.org.ua; besmart.study.