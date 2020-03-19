Учителя Харьковского физико-математического лицея отмечены государственными наградами Украины

Об этом говорится в Указе Президента №96/2020.
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ УКРАИНЫ» присвоено Марине ПЕТРАКОВОЙ - учителю физики коммунального учреждения «Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области».
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
В Харькове будет преимущественно ясно. Без существенных осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажность:
давление:
ветер: