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19.03.2020  10:21   

Учителя Харьковского физико-математического лицея отмечены государственными наградами Украины

Об этом говорится в Указе Президента №96/2020.


// ХОГА
Так, «за весомый личный вклад в развитие национального образования, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм, подготовку призеров всеукраинских и международных ученических олимпиад» орденом княгини Ольги ІІ степени награждена Анастасия ЛЫСАКЕВИЧ - учитель математики коммунального заведения «Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области».

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ УКРАИНЫ» присвоено Марине ПЕТРАКОВОЙ - учителю физики коммунального учреждения «Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  педагог, награждение, харьков
 
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