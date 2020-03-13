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13.03.2020  10:20   

Харьков поставили первым в урезанном в три раза списке городов, принимающих финалы общеукраинских олимпиад - приказ МОН

В связи с карантином будет проведен IV этап Всеукраинских олимпиад только из 9 предметов, призеры остальных 17-ти остались по регионам, пока, ни с чем.


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В этом году должен был проводиться IV этап Всеукраинских ученических олимпиад по 26 учебным предметам, однако в связи с использованием общенационального карантина до 3 апреля будет проведено всеукраинские этапы олимпиад из 9 предметов, их даты также изменятся. Соответствующий приказ МОН был подписано и опубликован вечером 12 марта 2020 года.

"Олимпиады - важный механизм для поощрения талантливых учеников. 

Нам очень жаль, что в связи с карантином нам пришлось отменить часть четвертых этапов олимпиад. Однако мы смогли оставить, только перенеся даты, олимпиады, которые имеют международный уровень и на которые мы планируем отправлять наших детей за несколько месяцев. Также, конечно, мы будем проводить олимпиады по украинскому языку и математике ", - отметила заместитель Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
Так, будут проведены IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по украинскому языку и литературе, математике, биологии, географии, астрономии, физики, химии, экологии и информатики.
Они будут проводиться в следующие даты 2020: 
1. Украинский язык и литература - 6-10 апреля, г.. Харьков
2. Математика - 6-10 апреля, г.. Николаев
3. Биология - 12-17 апреля, г.. Одесса
4. География - 6-10 апреля, г.. Черкассы
5. Астрономия - 13-17 апреля, г.. Киев
6. Физика - 5-10 апреля, г.. Решетиловка Полтавской области
7. Химия - 12-17 апреля, г.. Житомир
8. Экология - 6-10 апреля, г.. Славута Хмельницкой области
9. Информатика - 12-16 апреля, г.. Кропивницкий.

Полностью отменено проведение IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по таким предметам:

  1. Английский язык
  2. испанский язык
  3. немецкий язык
  4. французский язык
  5. Правоведение
  6. История
  7. Экономика
  8. Информационные технологии
  9. Трудовое обучение (технологии)
  10. Болгарский язык и литература
  11. Язык иврит и еврейская литература
  12. Молдавский язык и литература
  13. Новогреческий язык и литература
  14. Польский язык и литература
  15. Русский язык и литература
  16. Румынский язык и литература
  17. Венгерский язык и литература.
Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  образование, харьков, олимпиада, украинский, финал
 
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