13.03.2020 10:20

Харьков поставили первым в урезанном в три раза списке городов, принимающих финалы общеукраинских олимпиад - приказ МОН

В связи с карантином будет проведен IV этап Всеукраинских олимпиад только из 9 предметов, призеры остальных 17-ти остались по регионам, пока, ни с чем.



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В этом году должен был проводиться IV этап Всеукраинских ученических олимпиад по 26 учебным предметам, однако в связи с использованием общенационального карантина до 3 апреля будет проведено всеукраинские этапы олимпиад из 9 предметов, их даты также изменятся. Соответствующий приказ МОН был подписано и опубликован вечером 12 марта 2020 года.

"Олимпиады - важный механизм для поощрения талантливых учеников.

Нам очень жаль, что в связи с карантином нам пришлось отменить часть четвертых этапов олимпиад. Однако мы смогли оставить, только перенеся даты, олимпиады, которые имеют международный уровень и на которые мы планируем отправлять наших детей за несколько месяцев. Также, конечно, мы будем проводить олимпиады по украинскому языку и математике ", - отметила заместитель Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Так, будут проведены IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по украинскому языку и литературе, математике, биологии, географии, астрономии, физики, химии, экологии и информатики.

Они будут проводиться в следующие даты 2020:

1. Украинский язык и литература - 6-10 апреля, г.. Харьков

2. Математика - 6-10 апреля, г.. Николаев

3. Биология - 12-17 апреля, г.. Одесса

4. География - 6-10 апреля, г.. Черкассы

5. Астрономия - 13-17 апреля, г.. Киев

6. Физика - 5-10 апреля, г.. Решетиловка Полтавской области

7. Химия - 12-17 апреля, г.. Житомир

8. Экология - 6-10 апреля, г.. Славута Хмельницкой области

9. Информатика - 12-16 апреля, г.. Кропивницкий.

Полностью отменено проведение IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по таким предметам: