Денги возвращать не будут - названы новые даты перенесенного пробного платного ВНО

Пробное Внешнее независимое оценивание, которое перенесли из-за угрозы распространения коронавируса в Украине, должно состояться 4 и 11 апреля вместо 21 и 28 марта.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования Украины.
Соответствующее решение было принято сегодня, 12 марта 2020 года.
Пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля . Тестирование по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля . Дать определение результатов будут известны к 14 марта.
Обращаем внимание, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-пропуска с актуальными датами - их нужно будет напечатать для участия в тестировании.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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