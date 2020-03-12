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12.03.2020  15:51   

Денги возвращать не будут - названы новые даты перенесенного пробного платного ВНО

Пробное Внешнее независимое оценивание, которое перенесли из-за угрозы распространения коронавируса в Украине, должно состояться 4 и 11 апреля вместо 21 и 28 марта.


://mon.gov.ua/

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования Украины. 

Соответствующее решение было принято сегодня, 12 марта 2020 года. 

Пробное  тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля . Тестирование по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля . Дать определение результатов будут известны к 14 марта. 

Обращаем внимание, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-пропуска с актуальными датами - их нужно будет напечатать для участия в тестировании.

Источник:   МОН Украины
 Тэги:  вно, харьков, дата, проведение, тест
 
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