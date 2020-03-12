12.03.2020 13:56

Вступительная кампания - 2020: кому оставляют льготы, а кому из харьковских ВУЗов устанавливают квоты

Несмотря на принудительный карантин выпускникам школ и техникумов никто не отменял подготовку к ВНО и вступительным экзаменам в ВУЗ.



://facebook.com

По календарю - март, и выпускникам школ и лицеев вскоре предстоит сделать ответственный выбор относительно будущего вуза. Кто же будет льготы при поступлении на учебу в высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений? С этим вопросом корреспондент информагентства АрмияInform обратился к заместителю директора Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины полковника Вадима Артамощенко.

- Вне конкурса в этом году смогут вступать в военные вузы лица, у которых один из родителей или усыновителей был военнослужащим, погибшим или был признан судом без вести пропавшим во время выполнения обязанностей военной службы, - отметил Вадим Станиславович. - Этой льготой в соответствии с положениями Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», можно воспользоваться в течение трех лет после получения общего среднего образования. Также вне конкурса имеют право поступать в военные вузы участники боевых действий (на территории других государств) и члены семей участников боевых действий на территории других государств. Это предусмотрено Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Кроме того, по словам Вадима Артамощенко действовать и целевой прием в военные вузы, так называемая квота. Право зачисления на обучение в высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений на основании целевого приема будут предоставлены поступающим среди военнослужащих военной службы по контракту. Для них установлена ​​квота в каждом вузе в размере 10% от общего объема приема по каждой специальности подготовки.

Для поступающих среди выпускников военных лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой установлена ​​квота - 12% от общего объема приема. А поступающие из лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины, и лица, местом жительства которых является территория проведения ООС, иметь квоту в каждом вуза в размере 3% от общего объема приема по каждой специальности подготовки.