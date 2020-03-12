В Детском саду-яслях на Героев Труда педагоги со всего Харькова изучали видео по игре с песком

Для педагогов, воспитывающих самых маленьких харьковчан, провели мастер-класс по теме «Внедрение в работу с детьми дошкольного возраста нетрадиционного направления изобразительного искусства SAND-ART»
11.03.2020 на базе учреждения дошкольного образования №12 состоялся мастер-класс воспитателя-методиста Рыбалко Ольги Николаевны для воспитателей дошкольных учебных заведений Московского района по теме «Методические приемы внедрения в работу с детьми дошкольного возраста нетрадиционного направления изобразительного искусства SAND-ART (рисование песком) ».
Педагоги просмотрели видео запись занятия по рисованию «Весенний пейзаж» в технике Sand-Art с детьми 4-го года жизни группы № 7.
Рыбалко Ольга Николаевна познакомила присутствующих с практическими приемами работы в технике SAND-ART.
Во время практической работы слушатели создали коллаж на тему «Весенние фантазии».
Ольга Николаевна провела со слушателями педагогическую творческую игру «Нарисуй песню», во время которой педагоги имели возможность самостоятельно работать с песком за использованием данной техники.
Участники мастер-класса актуализировали теоретические знания по использованию нетрадиционных техник изобразительной деятельности во время занятий с художественно-продуктивной деятельности, получили методические и практические советы по данному вопросу, имели возможность обменяться опытом работы по распространению собственных идей.
Мастер-класс был интересным, насыщенным, эмоционально окрашенным.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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