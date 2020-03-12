12.03.2020 12:11

На Салтове учителя сами сели за парты

11 марта на базе школы №139 состоялось заседание районной Школы нового директора по теме «Анализ и контроль образовательной деятельности учреждения: состояние преподавания и уровень обучения учащихся, укрепления их здоровья».



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Руководители учебных заведений, назначенные на должности в 2019 году, имели возможность актуализировать свои теоретические знания, усовершенствовать практические навыки по отдельным вопросам контрольно-аналитической деятельности.

Среди материалов, полученных участниками мероприятия, - рекомендации по мониторингу состояния преподавания учебного предмета, составления картотеки выполнения приказов и решений педагогического совета, планирование мероприятий, направленных на устранение недостатков, выявленных при изучении состояния преподавания и уровня знаний учащихся, образцы анкет, по которым происходит оценки деятельности педагогов и диагностической карты для выявления затруднений педагогов, определение уровня их методической и профессиональной подготовки.

Участники заседания ознакомились с материальной базой преподавания предмета «Защита Отечества», получили задание для самостоятельной работы.