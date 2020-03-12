На Салтове учителя сами сели за парты

11 марта на базе школы №139 состоялось заседание районной Школы нового директора по теме «Анализ и контроль образовательной деятельности учреждения: состояние преподавания и уровень обучения учащихся, укрепления их здоровья».
Руководители учебных заведений, назначенные на должности в 2019 году, имели возможность актуализировать свои теоретические знания, усовершенствовать практические навыки по отдельным вопросам контрольно-аналитической деятельности.
Среди материалов, полученных участниками мероприятия, - рекомендации по мониторингу состояния преподавания учебного предмета, составления картотеки выполнения приказов и решений педагогического совета, планирование мероприятий, направленных на устранение недостатков, выявленных при изучении состояния преподавания и уровня знаний учащихся, образцы анкет, по которым происходит оценки деятельности педагогов и диагностической карты для выявления затруднений педагогов, определение уровня их методической и профессиональной подготовки.
Участники заседания ознакомились с материальной базой преподавания предмета «Защита Отечества», получили задание для самостоятельной работы.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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