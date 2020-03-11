11.03.2020 11:31

У Харкові визначають кращих учнів року

ІІ етап міського конкурсу «Учень року - 2020» пройде сьогодні, 11 березня, у Харківській загальноосвітній школі № 5 (вул. Свободи, 19).



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті освіти, конкурс традиційно проводиться у чотирьох номінаціях: «Інтелектуал року», «Лідер року», «Творча особистість року» та «Спортсмен року». Передбачається три етапи: конкурс портфоліо та есе, тестування щодо виявлення рівня знань згідно із заявленою номінацією, інтелектуальний турнір. Сьогодні, під час другого етапу - тестування, учні виконають завдання, пов'язані зі знаннями в галузі історії рідного міста, навчальних предметів, а також науки, політики, культури і спорту.

Початок - о 14:00.



Зазначимо, що у районному турі конкурсу «Учень року» взяли участь 278 старшокласників, 37 з яких - вийшли у міський етап. Серед конкурсантів номінації «Інтелектуал року» – сім стипендіатів Президента України, переможці фінального етапу конкурсу-захисту Малої академії наук, міжнародних, європейських, всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів.



Учасники номінації «Лідер року» – члени координаційної ради Харківської міської організації учнівського самоврядування, голови районних та шкільних дитячо-юнацьких громадських організацій, керівники проєктів учнівських об'єднань і рухів.



У номінації «Творча особистість року» – майстер спорту міжнародного класу зі спортивних танців, переможці міжнародних змагань з бальних танців, лауреати вокальних, театральних конкурсів та фестивалів дитячого мистецтва.



Серед спортсменів – чемпіони світу та Європи, переможці міжнародних та національних змагань, члени національних збірних України та області, майстер спорту міжнародного класу зі спортивних танців, чотири майстри спорту (з бадмінтону, боксу, акробатичного рок-н-ролу, тхеквондо), чотири кандидати у майстри спорту України.

Третій етап конкурсу «Учень року» пройде 3 квітня у Харківській загальноосвітній школі №151. У ньому візьмуть участь учні, які за результатами перших двох етапів наберуть найбільшу кількість балів.