Главная Новости Образование У Харкові визначають кращих учнів року
11.03.2020  11:31   

У Харкові визначають кращих учнів року

ІІ етап міського конкурсу «Учень року - 2020» пройде сьогодні, 11 березня, у Харківській загальноосвітній школі № 5 (вул. Свободи, 19).


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті освіти, конкурс традиційно проводиться у чотирьох номінаціях: «Інтелектуал року», «Лідер року», «Творча особистість року» та «Спортсмен року». Передбачається три етапи: конкурс портфоліо та есе, тестування щодо виявлення рівня знань згідно із заявленою номінацією, інтелектуальний турнір. Сьогодні, під час другого етапу - тестування, учні виконають завдання, пов'язані зі знаннями в галузі історії рідного міста, навчальних предметів, а також науки, політики, культури і спорту.

Початок - о 14:00. 

Зазначимо, що у районному турі конкурсу «Учень року» взяли участь 278 старшокласників, 37 з яких - вийшли у міський етап. Серед конкурсантів номінації «Інтелектуал року» – сім стипендіатів Президента України, переможці фінального етапу конкурсу-захисту Малої академії наук, міжнародних, європейських, всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів. 

Учасники номінації «Лідер року» – члени координаційної ради Харківської міської організації учнівського самоврядування, голови районних та шкільних дитячо-юнацьких громадських організацій, керівники проєктів учнівських об'єднань і рухів. 

У номінації «Творча особистість року» – майстер спорту міжнародного класу зі спортивних танців, переможці міжнародних змагань з бальних танців, лауреати вокальних, театральних конкурсів та фестивалів дитячого мистецтва. 

Серед спортсменів – чемпіони світу та Європи, переможці міжнародних та національних змагань, члени національних збірних України та області, майстер спорту міжнародного класу зі спортивних танців, чотири майстри спорту (з бадмінтону, боксу, акробатичного рок-н-ролу, тхеквондо), чотири кандидати у майстри спорту України. 

Третій етап конкурсу «Учень року» пройде 3 квітня у Харківській загальноосвітній школі №151. У ньому візьмуть участь учні, які за результатами перших двох етапів наберуть найбільшу кількість балів.
Источник:   ХМР
 Тэги:  ученик года, харьков, конкурс
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.04 Образование Состоялся финал городского конкурса «Ученик года-2019» (ФОТО) 01.04 Образование Скоро определится лучший харьковский ученик года 16.03 Образование В Харькове прошел конкурс на лучшего ученика года
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 