Харьковских старшеклассников агитировали после выпуска - в колонию (ФОТО)

Оригинальный метод профориентирования применили сотрудники по работе с персоналом Дергачевской колонии №109.
10 марта 2020 сектором по работе с персоналом государственного учреждения «Дергачевский исправительная колония (№109)» с учениками выпускных классов Харьковских общеобразовательных школ №60, №95 проведено профориентационную работу по вступлению на обучение в Академию Государственной пенитенциарной службы.
Во время встречи выпускникам старших классов была предоставлена информация о возможности получения высшего образования в Академии и порядок поступления на обучение за счет государственного бюджета.
Ученики ознакомились с перспективой прохождения службы в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний после обучения. В ходе собеседования старшеклассникам был продемонстрирован документальный фильм об Академии Государственной пенитенциарной службы и предоставлены исчерпывающие ответы на все вопросы.
«Проведенная работа является важным направлением популяризации профессии и увеличения количества желающих абитуриентов поступить в Академию Государственной пенитенциарной службы», - отметил начальник учреждения Иван Буров.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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