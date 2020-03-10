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10.03.2020  17:45   

Харьковских старшеклассников агитировали после выпуска - в колонию (ФОТО)

Оригинальный метод профориентирования применили сотрудники по работе с персоналом Дергачевской колонии №109.


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10 марта 2020 сектором по работе с персоналом государственного учреждения «Дергачевский исправительная колония (№109)» с учениками выпускных классов Харьковских общеобразовательных школ №60, №95 проведено профориентационную работу по вступлению на обучение в Академию Государственной пенитенциарной службы.

Во время встречи выпускникам старших классов была предоставлена информация о возможности получения высшего образования в Академии и порядок поступления на обучение за счет государственного бюджета.

Ученики ознакомились с перспективой прохождения службы в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний после обучения. В ходе собеседования старшеклассникам был продемонстрирован документальный фильм об Академии Государственной пенитенциарной службы и предоставлены исчерпывающие ответы на все вопросы.

«Проведенная работа является важным направлением популяризации профессии и увеличения количества желающих абитуриентов поступить в Академию Государственной пенитенциарной службы», - отметил начальник учреждения Иван Буров.

 

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, обучение, перспектива
 
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