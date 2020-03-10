10.03.2020 17:45

Харьковских старшеклассников агитировали после выпуска - в колонию (ФОТО)

Оригинальный метод профориентирования применили сотрудники по работе с персоналом Дергачевской колонии №109.



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10 марта 2020 сектором по работе с персоналом государственного учреждения «Дергачевский исправительная колония (№109)» с учениками выпускных классов Харьковских общеобразовательных школ №60, №95 проведено профориентационную работу по вступлению на обучение в Академию Государственной пенитенциарной службы.

Во время встречи выпускникам старших классов была предоставлена информация о возможности получения высшего образования в Академии и порядок поступления на обучение за счет государственного бюджета.