10.03.2020 16:21

Городской конкурс «Ученик года - 2020» - комментарии профильного департамента горсовета

В первых числах марта стартовал городской конкурс «Ученик года - 2020», который традиционно проводится в 4 номинациях: «Интеллектуал года», «Лидер года», «Творческая личность года», «Спортсмен года».



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Городской тур конкурса предусматривает 3 этапа:

• конкурс портфолио и эссе,

• тестирование по выявлению уровня знаний по заявленной номинации,

• интеллектуальный турнир.

В этом году участниками районного тура стали 278 старшеклассников.

37 учеников, которые представляют все районы города и Харьковский физико-математический лицей № 27, бороться победу в городском туре конкурса.

Среди конкурсантов номинации «Интеллектуал года» - 7 стипендиатов Президента Украины, победители финального этапа конкурса-защиты Малой академии наук, международных, европейских и всеукраинских ученических олимпиад по украинскому и иностранным языкам, экономике, физике и информатике, международных и всеукраинских ученических турниров юных физиков, химиков, правоведов, экономистов, изобретателей и рационализаторов, финансистов, биологов.

Участники номинации «Лидер года» - члены координационного совета Харьковской городской организации ученического самоуправления, председатели районных и школьных детско-юношеских общественных организаций, руководители проектов ученических объединений и движений.

В номинации «Творческая личность года» - мастер спорта международного класса по спортивным танцам, победители международных соревнований по бальным танцам, лауреаты вокальных, театральных конкурсов и фестивалей детского творчества.

Среди спортсменов - чемпионы мира и Европы, победители престижных международных и национальных соревнований, члены национальных сборных Украины и области, мастер спорта международного класса по спортивным танцам, 4 мастера спорта (по бадминтону, боксу, акробатического рок-н-ролла, тхэквондо), 4 кандидаты в мастера спорта Украины (с акробатического рок-н-ролла, казацкого поединка, современному пятиборью, фигурного катания).

11 марта в 14.00 на базе Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 5 будет проведено II этап городского конкурса «Ученик года - 2020» - тестирование, во время которого участникам придется проявить смекалку, эрудицию, логическое, интеллектуальное и творческое мышление при выполнении заданий, связанных со знаниями истории родного города, учебных предметов и областей науки, политики, культуры, спорта.

Участниками III этапа (интеллектуального турнира), который будет проводиться 3 апреля на базе Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 151, станут ученики, которые по результатам первых 2-х этапов набрали наибольшее количество баллов.