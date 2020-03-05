На базе Харьковской областной филармонии состоялся праздник к Международному женскому дню для педагогов-женщин Московского района города Харькова

Торжественный вечер проходил по инициативе главы администрации Московского района и Управление образования и профсоюзного комитета работников образования и науки Московского района.
В праздничном мероприятии приняли участие почетные гости: глава администрации Московского района, депутаты городского совета, ветераны педагогического труда и представители районной родительского совета.
В торжественной обстановке лучшие работники учреждений образования района награждены Благодарностью Харьковского городского головы и Почетными грамотами Департамента образования Харьковского городского совета.
Продолжением праздника стал просмотр светомузыкального 3D-шоу с Симфоническим оркестром под руководством главного дирижера Харьковской филармонии, заслуженного деятеля искусств Украины Юрия Янко, подаривший собравшимся яркое настроение и положительные эмоции.
Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
140 лет назад родился один из выдающихся математиков ХХ века Сергей Бернштейн.
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