Главная Новости Образование На базе Харьковской областной филармонии состоялся праздник к Международному женскому дню для педагогов-женщин Московского района города Харькова
05.03.2020  16:38   

На базе Харьковской областной филармонии состоялся праздник к Международному женскому дню для педагогов-женщин Московского района города Харькова

Торжественный вечер проходил по инициативе главы администрации Московского района и Управление образования и профсоюзного комитета работников образования и науки Московского района.


://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua

В праздничном мероприятии приняли участие почетные гости: глава администрации Московского района, депутаты городского совета, ветераны педагогического труда и представители районной родительского совета.

В торжественной обстановке лучшие работники учреждений образования района награждены Благодарностью Харьковского городского головы и Почетными грамотами Департамента образования Харьковского городского совета.

Продолжением праздника стал просмотр светомузыкального 3D-шоу с Симфоническим оркестром под руководством главного дирижера Харьковской филармонии, заслуженного деятеля искусств Украины Юрия Янко, подаривший собравшимся яркое настроение и положительные эмоции.

Источник:   Управление образования администрации Московского района ХГС
 Тэги:  поздравления салтовка, харьков, педагоги
 
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