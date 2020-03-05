05.03.2020 13:54

МОН разработало новый Государственный стандарт образования для 5-9 классов с четкими критериями, именно должен знать ученик

Изменили не суть а форму - теперь учителя имеют очень конкретные требования к тому, что ребенок должен знать, прокомментировала Министр Новосад.



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Министерство образования и науки разработало новый Государственный стандарт базового среднего образования. Проект стандарта опубликовано на сайте МОН к общественному обсуждению 4 марта 2020 года.

"Мы представили ГОСТ для 5-9 классов. Он не только о новых требованиях к тому, что должен знать ученик в 21 веке. Мы также изменили форму документа - теперь учителя имеют очень конкретные требования к тому, что ребенок должен знать, при этом мы оставляем учителю полную свободу в выборе учебных инструментов. Этот стандарт станет органической частью реформы "Новая украинская школа", которая уже в 2022 году коснется базового среднего образования ", - отметила Министр образования и науки Анна Новосад.

Государственный стандарт устанавливает требования к компетентности, которыми должны овладеть учащиеся средней школы (5-9 классы). К таким компетенций относятся: математическая, экологическая, информационно-коммуникационная, культурная, свободное владение государственным языком, способность общаться на родном (при отличии от государственной) и иностранных языках, компетентности в области естественных наук, техники и технологий, инновационность, обучения в течение жизни, гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, морали, справедливости, равенства, свободы, прав человека, благополучия и здорового образа жизни, нетерпимости к проявлениям коррупции, предприимчивость и финансовая грамотность.

Государственный стандарт также является основой для разработки типовых и других образовательных программ.

Базовый учебный план, который предлагает Госстандарт, определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся и дает представление о содержании и структуре базового общего среднего образования. Он устанавливает почасовое соотношение между образовательными областями по годам обучения, определяет предельное недельная нагрузка и общую ежегодное количество часов по образовательным отраслями. Базовый учебный план будет использоваться при разработке типовых и других образовательных программ.

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