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04.03.2020  11:23   

Харьковские преподаватели определились с лучшими в регионе руководителями кружков и детских клубов

В региональной Академии непрерывного образования отчитались о проведении совместного заседания оргкомитета и жюри II (областного) этапа Всеукраинского конкурса «Источник творчества» в номинации «Педагог - 2020»


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В течение января - февраля 2020 проходил второй (областной) этап Всеукраинского конкурса мастерства педагогических работников дополнительного образования «Источник творчества» в номинации «Педагог - 2020» (далее - Конкурс). К участию в Конкурсе было принято 17 заявок по следующим направлениям внешкольного образования: художественно-эстетическое направление внешкольного образования (вокальный профиль) - 10; опытно-экспериментальный направление (научные отделения «Физика и астрономия», «Математика», «Технические науки») - 2; военно-патриотическое направление внешкольного образования - 1; эколого-натуралистический направление (Лесоводческой профиль) -1; научно-техническое направление внешкольного образования (информационно-технический, производственно-технический профили) - 3.

Участники Конкурса представили собственный описание опыта в виде электронного портфолио: аннотацию опыта, разработки и видеозаписи занятий и организационно - массовых мероприятий.

На совместном заседании оргкомитета и жюри, были подведены итоги и определены 5 победителей Конкурса. По сумме баллов, набранных участниками на втором этапе, и на основании совместного решения оргкомитета и жюри первые места заняли:

  • художественно-эстетическое направление (вокальный профиль) - Цурина Ксения Михайловна, руководитель фольклорного кружка коммунального учреждения «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества»;
  • опытно-экспериментальный направление (научные отделения «Физика и астрономия», «Математика», «Технические науки») - дрель Оксана Сергеевна, руководитель кружка «Увлекательная математика» коммунального учреждения «Харьковский Дворец детского и юношеского творчества Харьковского городского совета Харьковской области»;
  • военно-патриотическое направление внешкольного образования - Онищенко Юрий Владимирович, руководитель кружка морского отделения коммунального учреждения «Харьковский детско-юношеский клуб моряков Харьковского городского совета»;
  • эколого-натуралистический направление (Лесоводческой профиль) - Бурлаенко Оксана Григорьевна, руководитель кружка «Юные лесоводы» Красноградского районного центра детского и юношеского творчества Красноградского районного совета Харьковской области;
  • научно-техническое направление внешкольного образования (информационно-технический, производственно-технический профили) - Плугатарьова Надежда Владимировна. руководитель кружка «Секретарь руководителя» Коммунального учреждения «Станция юных техников № 3 Харьковского городского совета».
Источник:   Академия непрерывного образования
 Тэги:  образование, кружки, харьков, фото, номинация
 
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