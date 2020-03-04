04.03.2020 11:23

Харьковские преподаватели определились с лучшими в регионе руководителями кружков и детских клубов

В региональной Академии непрерывного образования отчитались о проведении совместного заседания оргкомитета и жюри II (областного) этапа Всеукраинского конкурса «Источник творчества» в номинации «Педагог - 2020»



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В течение января - февраля 2020 проходил второй (областной) этап Всеукраинского конкурса мастерства педагогических работников дополнительного образования «Источник творчества» в номинации «Педагог - 2020» (далее - Конкурс). К участию в Конкурсе было принято 17 заявок по следующим направлениям внешкольного образования: художественно-эстетическое направление внешкольного образования (вокальный профиль) - 10; опытно-экспериментальный направление (научные отделения «Физика и астрономия», «Математика», «Технические науки») - 2; военно-патриотическое направление внешкольного образования - 1; эколого-натуралистический направление (Лесоводческой профиль) -1; научно-техническое направление внешкольного образования (информационно-технический, производственно-технический профили) - 3.

Участники Конкурса представили собственный описание опыта в виде электронного портфолио: аннотацию опыта, разработки и видеозаписи занятий и организационно - массовых мероприятий.

На совместном заседании оргкомитета и жюри, были подведены итоги и определены 5 победителей Конкурса. По сумме баллов, набранных участниками на втором этапе, и на основании совместного решения оргкомитета и жюри первые места заняли: