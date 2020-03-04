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04.03.2020  12:19   

Школярі Шевченківського району перемогли у міському конкурсі

V Міський науково-практичний конкурс для учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів «Основи безпеки життєдіяльності» відбувся у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.


//city.kharkov.ua
50 школярів з усіх районів Харкова змагалися в умінні діяти в надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального і військового характеру, в тому числі - надавати першу домедичну допомогу.
 
Під час конкурсу діти продемонстрували знання зі створення безпечного простору, правил поведінки у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.
 
Переможцем конкурсу в командній першості стала команда «Народжені допомагати» Харківської загальноосвітньої школи №117 (Шевченківський район).
Источник:   Міська рада
 Тэги:  школьники, конкурс, харьков
 
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