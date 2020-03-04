Школярі Шевченківського району перемогли у міському конкурсі

V Міський науково-практичний конкурс для учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів «Основи безпеки життєдіяльності» відбувся у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.
Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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