03.03.2020 17:51

Харьковчане доказали, что настоящая школьная библиотека - стратегический партнер образования (ФОТО)

27 февраля 2020 на базе Харьковской общеобразовательной школы-интерната № 14 проведен семинар для методистов по библиотечным фондам и школьных библиотекарей учебных заведений городского подчинения «Школьная библиотека - стратегический партнер образования.»



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Участники семинара проанализировали потенциальные возможности школьных библиотек на этапе реформирования и полной перезагрузки системы образования, наметили основные направления деятельности школьных библиотек по популяризации чтения.

В работе семинара приняла участие Лупицька В.Н., заведующая сектором прогнозирования и инноваций Харьковской областной библиотеки для детей, которая познакомила участников семинара с участием чтения в социокультурном пространстве детства.

Во время практического блока победители областного этапа Всеукраинского конкурса «Школьная библиотека - 2020» в номинации «Школьная библиотека - территория чтения» (Лунячек Н.А., заместитель директора, Романенко Н.А., заведующий библиотекой и Штонда А.А., учитель информатики Харьковского технического лицея № 173) и лауреат конкурса в номинации «медиакультуры в библиотечном пространстве» Жукова И. Ю., заведующий библиотеки Харьковского лицея № 89 ознакомили участников семинара с участием медиаобразования в работе с читателями современных библиотек и как привлечь ученики в к активному чтению.

Не остались без внимания и формы работы школьной библиотеки с учащимися начальных классов, обучающихся по нетипичными образовательными программами. Своим опытом работы поделилась Греченина Т.И., заведующая библиотекой школы № 103.

Завершился семинар выступлением Никитиной А.В., заведующей библиотекой школы-интерната № 14 «Наша медиотека - простор для творческого развития каждого ученика».