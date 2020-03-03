03.03.2020 15:55

Министр образования Украины считает, что контрактники, как минимум втрое недоплачивают за обучение

3 марта на заседании Кабмина принято решение, что Минобразования вводит минимальную стоимость обучения для студентов-контрактников.



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Министерство образования и науки вводит минимальную цену контрактного обучения для 38-ми самых популярныъ из ста двадцати одной специальности (так называемую индикативную себестоимость). Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял 3 марта 2019.

С 1 сентября 2020 для поступающих на наиболее популярные специальности контрактное обучение будет стоить не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство. Изменения не коснутся студентов, которые уже учатся. Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее.

"Государство оплачивает обучение лучших студентов на бюджетных местах по объективным ценам, которые позволяют обеспечить качественное образование. Средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс. грн, а средняя цена за контракт - 16,5 тыс. грн. Студенты-бюджетники и студенты-контрактники учатся в общих группах, поэтому университеты просто компенсируют недостаток средств на студентов-контрактников за счет студентов-бюджетников. В результате образование каждого студента недофинансировано, а ВУЗ не может создать оптимальные условия для учебы и работы преподавателей. Внедрение минимальной цены на контракт позволит сделать плату за обучение в соответствии с реальными затратами университета на подготовку студента и позволит обеспечить качественное обучение для каждого студента ", - отметила Министр образования и науки Анна Новосад.

Минимальная стоимость обучения устанавливается для 38 специальностей, которые являются наиболее популярными среди контрактников. Это в основном те специальности, на которые поступает гораздо больше абитуриентов, чем есть подходящих вакансий на рынке труда. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, отельно-ресторанное дело и другие. То есть правило минимальной стоимости на контракт не затронет другие 83 специальности: инженерные, технологические, гуманитарные, естественные, аграрные, педагогические науки.

Приведение стоимости контракта с фактическими расходами университетов к ОПТИМАЛЬНОЙ оплате будет происходить постепенно: в 2020 году составит 60% от госфинансирования на 1 студента в университете, в 2021 - 70% и в 2022 - 80%. Минимальная цена контрактного обучения будет действовать для государственных университетов и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.

"Справедливая цена на контракты позволит повысить качество образования. Больше денег - это возможность университетам инвестировать в лаборатории, а также платить более высокую зарплату лучшим преподавателям. В то же время установление индикативной себестоимости на популярные специальности позволит мотивировать поступающих идти на менее популярные программы, например, инженерные. Они востребованы на рынке труда. Индикативная себестоимость по-разному повлияет на цены в различных учреждениях и регионах. Например, этим летом она не затронет большинство заведений Киева, Ровенской, Волынской, Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей ", - отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

В МОН отметили, что граждане имеют право получить налоговую скидку на расходы на обучение. Родители студентов или сами студенты, если они в течение обучения работают, могут вернуть 18% стоимости контракта. В то же время государство будет предоставлять льготные кредиты по ставке 3% на обучение в университетах. Это обеспечит возможность каждому получить доступ к желаемой специальности.

Напомним, что введение индикативной себестоимости является одним из аспектов реформы финансирования и управления вузами, концепцию которой Министерство представило в декабре 2019 года.