03.03.2020 15:31

У Київському районі працівників освіти привітали з 8 Березня

Урочистості для працівників освіти Київського району на честь Міжнародного жіночого дня відбулися 2 березня в Палаці культури Головного управління Національної поліції в Харківській області.



// city.kharkov.ua

На святі зібралися вчителі та керівники установ загальної середньої освіти, ветерани праці. Заступник голови райадміністрації Володимир Івлєв привітав присутніх з прийдешнім святом і побажав їм здоров'я, творчого натхнення та здійснення усіх мрій. 19 представницям сфери освіти Київського району вручили грамоти та подарунки.



У святковому концерті взяли участь співак і композитор Олександр Кварта, лауреат міжнародних конкурсів, учасниця проекту «Голос країни» Марія Горобцова, а також ансамбль бального танцю «Натхнення» Харківської спеціалізованої школи №62 та ін.