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03.03.2020  15:31   

У Київському районі працівників освіти привітали з 8 Березня

Урочистості для працівників освіти Київського району на честь Міжнародного жіночого дня відбулися 2 березня в Палаці культури Головного управління Національної поліції в Харківській області.


// city.kharkov.ua

На святі зібралися вчителі та керівники установ загальної середньої освіти, ветерани праці. Заступник голови райадміністрації Володимир Івлєв привітав присутніх з прийдешнім святом і побажав їм здоров'я, творчого натхнення та здійснення усіх мрій. 19 представницям сфери освіти Київського району вручили грамоти та подарунки.

У святковому концерті взяли участь співак і композитор Олександр Кварта, лауреат міжнародних конкурсів, учасниця проекту «Голос країни» Марія Горобцова, а також ансамбль бального танцю «Натхнення» Харківської спеціалізованої школи №62 та ін.

Источник:   ХМР
 Тэги:  8 марта, поздравление, харьков, учителя
 
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