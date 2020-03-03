У Київському районі працівників освіти привітали з 8 Березня

Урочистості для працівників освіти Київського району на честь Міжнародного жіночого дня відбулися 2 березня в Палаці культури Головного управління Національної поліції в Харківській області.
На святі зібралися вчителі та керівники установ загальної середньої освіти, ветерани праці. Заступник голови райадміністрації Володимир Івлєв привітав присутніх з прийдешнім святом і побажав їм здоров'я, творчого натхнення та здійснення усіх мрій. 19 представницям сфери освіти Київського району вручили грамоти та подарунки.
У святковому концерті взяли участь співак і композитор Олександр Кварта, лауреат міжнародних конкурсів, учасниця проекту «Голос країни» Марія Горобцова, а також ансамбль бального танцю «Натхнення» Харківської спеціалізованої школи №62 та ін.
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