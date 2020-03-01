01.03.2020 16:50

Для родителей будущих первоклашек открылись подготовительные курсы с разъяснениями по НУШ

Интернет-собрание родителей будущих первоклассников продлится с 1 по 31 марта.



://edu-post-diploma.kharkov.ua/

Интернет-собрания, проводимые с 1 по 31 марта 2020 будут размещаться на сайте коммунального высшего учебного заведения «Харьковская академия непрерывного образования» по ссылке

Данное мероприятие состоится с целью распространения практики организации различных форм работы с родителями детей старшего дошкольного возраста и на выполнение областной программы развития образования «Новое образовательное пространство Харьковщины» на 2019 - 2023 годы»

Участники собрания в удобное для себя время смогут ознакомиться с нормативным документом, регламентирующим порядок приема детей в 1 класс, информационными материалами по вопросам готовности детей к школе и советами по созданию условий для успешной адаптации детей к новым условиям, заполнить анкету и задать свои вопросы модераторам Интернет-собрания.