Главная Новости Образование Для родителей будущих первоклашек открылись подготовительные курсы с разъяснениями по НУШ
01.03.2020  16:50   

Для родителей будущих первоклашек открылись подготовительные курсы с разъяснениями по НУШ

Интернет-собрание родителей будущих первоклассников продлится с 1 по 31 марта.


://edu-post-diploma.kharkov.ua/

 Интернет-собрания, проводимые с 1 по 31 марта 2020 будут размещаться на сайте коммунального высшего учебного заведения «Харьковская академия непрерывного образования» по ссылке  

Данное мероприятие состоится  с целью распространения практики организации различных форм работы с родителями детей старшего дошкольного возраста и на выполнение областной программы развития образования «Новое образовательное пространство Харьковщины» на 2019 - 2023 годы»

Участники собрания в удобное для себя время смогут ознакомиться с нормативным документом, регламентирующим порядок приема детей в 1 класс, информационными материалами по вопросам готовности детей к школе и советами по созданию условий для успешной адаптации детей к новым условиям, заполнить анкету и задать свои вопросы модераторам Интернет-собрания.

Источник:   Харьковская академия непрерывного образования
 Тэги:  реформа, школа, первоклассники, харьков
 
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