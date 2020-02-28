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28.02.2020  17:48   

Новоиспеченных директоров харьковских школ учат правильно увольнять преподавателей (ФОТО)

26 февраля 2020 в Научно-методическом педагогическом центре Департамента образования проведено заседание постоянно действующего семинара для вновь назначенных руководителей школ города Харькова, где разъясняли очередной этап школьной реформы.


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Даректоров усадили за парты, чтобы принять учестие в семинаре для вновь назначенных руководителей учреждений общего среднего образования города Харькова посвящен теме «Законодательно-нормативное обеспечение деятельности руководителя. Современное законодательство о приеме на работу и увольнении работников учреждений общего среднего образования ».

   Участники семинара ознакомились с базовыми нормативными документами в сфере образования, особенностями трудовых отношений в учреждениях общего среднего образования. Вместе с Борисенко С.А., заместителем председателя Харьковской областной организации Профсоюза работников образования и науки Украины, обсудили проблемные вопросы соблюдения трудового законодательства в случаях приема и увольнения работников, особое внимание уделили сути таких понятий, как «коллективный договор», «рабочее время »,« трудовая дисциплина »и« индивидуальные трудовые споры ».
 
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  директор, школа, новоспд, харьков, департамент, реформ
 
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