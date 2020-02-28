Новоиспеченных директоров харьковских школ учат правильно увольнять преподавателей (ФОТО)

26 февраля 2020 в Научно-методическом педагогическом центре Департамента образования проведено заседание постоянно действующего семинара для вновь назначенных руководителей школ города Харькова, где разъясняли очередной этап школьной реформы.
Даректоров усадили за парты, чтобы принять учестие в семинаре для вновь назначенных руководителей учреждений общего среднего образования города Харькова посвящен теме «Законодательно-нормативное обеспечение деятельности руководителя. Современное законодательство о приеме на работу и увольнении работников учреждений общего среднего образования ».
День творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств – обещает принести вам немало сюрпризов.
В выходные погода наладится, дожди прекратятся. Синоптики обещают, что будет тепло.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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