28.02.2020 17:48

Новоиспеченных директоров харьковских школ учат правильно увольнять преподавателей (ФОТО)

26 февраля 2020 в Научно-методическом педагогическом центре Департамента образования проведено заседание постоянно действующего семинара для вновь назначенных руководителей школ города Харькова, где разъясняли очередной этап школьной реформы.



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Даректоров усадили за парты, чтобы принять учестие в семинаре для вновь назначенных руководителей учреждений общего среднего образования города Харькова посвящен теме «Законодательно-нормативное обеспечение деятельности руководителя. Современное законодательство о приеме на работу и увольнении работников учреждений общего среднего образования ».

Участники семинара ознакомились с базовыми нормативными документами в сфере образования, особенностями трудовых отношений в учреждениях общего среднего образования. Вместе с Борисенко С.А., заместителем председателя Харьковской областной организации Профсоюза работников образования и науки Украины, обсудили проблемные вопросы соблюдения трудового законодательства в случаях приема и увольнения работников, особое внимание уделили сути таких понятий, как «коллективный договор», «рабочее время »,« трудовая дисциплина »и« индивидуальные трудовые споры ».