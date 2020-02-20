20.02.2020 10:57

Книги про Харків передали в бібліотеку ХПІ

Представники Харківської міської ради 19 лютого передали близько 30 книг про історію Харкова бібліотеці Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».



// city.kharkov.ua

Вручили книги керівництву вишу секретар Харкывської міської ради Олександр Новак, а також самі автори фотоальбомів - депутат міської ради Габріел Михайлов і харківський фотограф Володимир Бисов.



За словами Олександра Новака, міська рада і міський голова Геннадій Кернес завжди підтримують такі ініціативи, і вже стало традицією поповнювати бібліотечні фонди серією книжок про Харків. До цього фотоальбоми отримав Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.



Як повідомив Габріел Михайлов, цього року книги також передадуть Харківському національному університету ім. В. Н. Каразіна та Харківському національному університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.



«Наше місто - унікальне, і ми хочемо розповісти про це і показати це більшій кількості людей. У проєкта немає комерційної основи. Ми не продаємо книги. Але щоб популяризувати їх та історію Харкова, ми даруємо книги міським бібліотекам та бібліотекам вищих навчальних закладів», - розповів Габріел Михайлов.





Зазначимо, що книги подаровані ХПІ напередодні 135-річчя з дня його заснування.



За словами ректора НТУ «ХПІ» Євгена Сокола, бібліотека вишу - одна з найбільших в Україні, і особливе значення в ній мають книги з історії міста.

«Не дивлячись на цифрові технології, я вважаю, що книги завжди будуть актуальні. Я радий, що наша бібліотека поповнюється такими виданнями. Я знайомий з авторами книги особисто і знаю, як по крупинках вони збирають кожен фотоальбом. Тому для нас дуже почесно прийняти ці книги», - зазначив Євген Сокіл.

Також подяку за поповнення бібліотечного фонду навчального закладу керівництву міста і авторам фотоальбомів висловив почесний ректор університету Леонід Товажнянський.