11.02.2020 12:55

У Харківському інклюзивному центрі обстежили 1600 дітей

У Харківському інклюзивно-ресурсному центрі у 2019 році обстежили 1654 дитини.



://city.kharkov.ua/

Про це на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) Харківської міської ради повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.



За її словами, інклюзивна-ресурсний центр був створений у другій половині 2018 року, і вже в 2019 році установа запрацювала на повну потужність. Торік там обстежили 410 дітей шкільного віку і 1244 дитини - дошкільного. Як зазначила директор департаменту, батьків маленьких дітей турбували, в першу чергу, проблеми не фізіологічного, а психоемоційного характеру.

Ольга Деменко підкреслила, що інклюзивно-ресурсний центр - це велика сучасна установа, де є все необхідне для роботи з дітьми з особливими потребами. Центр є прикладом для інших міст, досвід його роботи переймали гості із Запоріжжя, Полтави, Херсона.



«Оскільки зараз дуже актуальне питання інклюзивної освіти, то батьки обстежують дітей, щоб фахівці могли визначити, чи може дитина відвідувати організований колектив. А зараз є багато варіантів освіти. Це може бути індивідуальне, дистанційне навчання, навчання в колективі», - повідомила Ольга Деменко.



За її словами, зараз у 51 харківській школі створено 118 інклюзивних класів, де навчаються понад 200 дітей з особливими потребами.



Нагадаємо, Харківський інклюзивно-ресурсний центр працює на вул. Гвардійців-Широнінців, 38-г. Робота центру спрямована на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в навчальний процес закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти.