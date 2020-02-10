10.02.2020 16:20

Юные харьковчане соревновались в в знании творческого наследия Кобзаря (ФОТО)

В Харькове завершился финальный этап юбилейного Х Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко.



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8 февраля 2020 в Центре профессионального развития работников образования КВУЗ «Харьковская академия непрерывного образования» (ул. Светлая, 41) состоялся финальный этап Х Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, который ежегодно проводится с целью чествования творческого наследия Кобзаря , выявления творчески одаренной молодежи, развития ее потенциала, воспитание у молодого поколения уважения к языку и традициям своего народа, повышение уровня языкового образования учащейся и студенческой молодежи Украины.

В финальном этапе приняли участие 39 победителей областного этапа конкурса: 21 ученик заведений общего среднего образования, 3 ученика заведений профессионально-технического образования, 15 студентов и курсантов высших учебных заведений города Харькова и Харьковской области.

Участников конкурса поздравила научный сотрудник Института модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины Е.В. Воронцова, которая и доставила задачи финального этапа Х Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

Выполнение конкурсных работ началось в 10.00. Ученики 5-7 классов работали 2 астрономических часа, ученики 8-9 классов - 3 астрономических часа, ученики 10-11 классов и учреждений профессионально-технического образования, студенты и курсанты высших учебных заведений - 4 астрономических часа.

Победителей финального этапа будут определены в марте - апреле 2020 совместным решением оргкомитета и жюри Х Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.