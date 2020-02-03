03.02.2020 12:42

Школярам Шевченківського району вручили сертифікати стипендіатів міського голови

Церемонія вручення сертифікатів на отримання стипендій Харківського міського голови «Обдарованість» та Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти» пройшла у Шевченківському районі.



// city.kharkov.ua

Нагороди отримали кращі школярі, які посіли призові місця на обласних і всеукраїнських етапах учнівських олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, досягли високих результатів у спорті, показали високі досягнення у галузі образотворчого, вокального та хореографічного мистецтва.

Стипендії Харківського міського голови «Обдарованість» отримають 20 учнів, а Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти» - 38 школярів. Крім сертифікатів дітям вручили книги «Харків – столиця конструктивізму», а їхнім батькам - листи подяки від Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

У заході взяли участь голова Адміністрації Шевченківського району Володимир Котковський та депутат Харківської міської ради Габріел Михайлов. Володимир Котковський від імені Харківського міського голови привітав школярів, побажав їм віри у власні сили, досягнення поставлених цілей, успіхів та нових перемог.

Нагадаємо, що у Харкові щомісяця виплачується 120 стипендій «Обдарованість» для старшокласників і студентів вишів у розмірі 600 грн, а також 240 стипендій міськради для кращих учнів закладів освіти у розмірі 400 грн.