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31.01.2020  14:54   

Стали известны результаты Заседания городского методического совета

29 января 2020 на базе Научно-методического педагогического центра состоялось очередное заседание городской методического совета, в котором приняли участие заведующие методических центров управлений образования администраций районов, руководители учебных заведений городского подчинения.


://city.kharkov.ua

 Особое внимание было уделено задачам методической службы города по повышению профессиональной компетентности педагогов как необходимого условия формирования инновационного образовательного пространства в 2020 году.

Во время заседания участники детально рассмотрели результаты участия педагогов в городском конкурсе «Учитель года - 2020», проанализировали положительные моменты и недостатки проведенных конкурсных испытаний «Методическое практикум», «Методическое экспромт», «Практическая работа», «Открытый урок», обсудили пути дальнейшего совершенствование подготовки педагогов к участию в конкурсе.
Среди рассмотренных вопросов - итоги проведения конкурса на лучший дистанционный курс, проведение городского интерактивного квеста знатоков информатики «IT Adventures», организация и проведение городских воспитательных мероприятий национально-патриотического направления.
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  методика, образование, харьков, учитель
 
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