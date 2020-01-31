Стали известны результаты Заседания городского методического совета

29 января 2020 на базе Научно-методического педагогического центра состоялось очередное заседание городской методического совета, в котором приняли участие заведующие методических центров управлений образования администраций районов, руководители учебных заведений городского подчинения.
Особое внимание было уделено задачам методической службы города по повышению профессиональной компетентности педагогов как необходимого условия формирования инновационного образовательного пространства в 2020 году.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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