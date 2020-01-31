31.01.2020 14:54

Стали известны результаты Заседания городского методического совета

29 января 2020 на базе Научно-методического педагогического центра состоялось очередное заседание городской методического совета, в котором приняли участие заведующие методических центров управлений образования администраций районов, руководители учебных заведений городского подчинения.



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Особое внимание было уделено задачам методической службы города по повышению профессиональной компетентности педагогов как необходимого условия формирования инновационного образовательного пространства в 2020 году.

Во время заседания участники детально рассмотрели результаты участия педагогов в городском конкурсе «Учитель года - 2020», проанализировали положительные моменты и недостатки проведенных конкурсных испытаний «Методическое практикум», «Методическое экспромт», «Практическая работа», «Открытый урок», обсудили пути дальнейшего совершенствование подготовки педагогов к участию в конкурсе.

Среди рассмотренных вопросов - итоги проведения конкурса на лучший дистанционный курс, проведение городского интерактивного квеста знатоков информатики «IT Adventures», организация и проведение городских воспитательных мероприятий национально-патриотического направления.