31.01.2020 14:24

У п'яти харківських школах модернізували систему опалення

У п'яти школах Слобідського району встановили сучасні індивідуальні теплові пункти за рахунок коштів інвесторів.



://city.kharkov.ua

Для реалізації проекту вибрали школи №91, 44 і 68, а також гімназії №46 та 82. У чотирьох навчальних закладах встановили модульні індивідуальні теплові пункти з погодним регулюванням і онлайн-моніторингом. У школі №44 обладнання планують ввести в експлуатацію до кінця зими. Устаткування встановила енергосервісна компанія «КіевЕСКО», з якою був укладений енергосервісний договір.



Як повідомив сьогодні, 31 січня, під час огляду обладнання в гімназії №82 керівник відділу Управління об'єктами «КиївЕСКО» Валерій Мага, представники компанії на відстані контролюють роботу обладнання. «Все управління здійснюється віддалено, на наших комп'ютерах є спеціальна програма. Температура в приміщенні регулюється в залежності від зовнішньої температури. Також вводиться погодинне управління і диспетчеризація даних», - пояснив Валерій Мага.



Він зазначив, що обладнання дозволить економити 20-30% теплової енергії при збереженні комфортних умов у приміщенні. Гарантійний термін роботи ІТП - 15 років. Після закінчення енергосервісного договору обладнання безкоштовно передадуть громаді.



Як повідомила заступник директора з господарської роботи гімназії №82 Людмила Гущина, тепловий пункт встановили в грудні. Завдяки новому обладнанню можна регулювати подачу тепла в усі приміщення - у класи, їдальнею, роздягальні, спортзал, і рівномірно розподіляти тепло, щоб всюди було комфортно. «Також перевага - це економія. Зараз погода тепла, і подається менше тепла, буде холодніше - подача буде посилюватися», - сказала Людмила Гущина.



Начальник відділу енергоменеджменту управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Роман Шабала зазначив, що після закінчення дії договорів місто зможе щорічно економити понад 1 млн грн на оплаті теплопостачання в цих п'яти школах.



Він повідомив, що за умовами енергосервісного договору компанія-інвестор за свої кошти виконує тепломодернізацію і потім відшкодовує витрати за рахунок економії на оплаті тепла. Договір розрахований на 5-6 років, але чим більше вдасться заощадити, тим швидше погаситься борг.



«Енергосервіс для Харкова - явище нове. Відповідно до договору, спочатку 80-90% зекономлених коштів йде на оплату енергосервісних послуг, при цьому місто економить мінімум 10%. Після закінчення терміну дії договору вся економія залишається в бюджеті міста. Це європейська практика. Наступного року очікуються окремі кредити для ЕСКО-компаній з мінімальним відсотком, щоб вони могли інвестувати не тільки в установку ІТП, а й в утеплення будівель», - зазначив Роман Шабала.



Крім того, за його словами, навесні буде сформований перелік нових об'єктів комунальної власності для впровадження енергосервісу в 2020 році. Це будуть різні установи, не тільки учбові. Список буде винесено на засідання виконавчого комітету Харківської міської ради.



Нагадаємо, енергосервіс - це механізм впровадження енергоефективних заходів за рахунок інвесторів. Після проведення аудиту було вирішено запустити пілотний проект в п'яти установах освіти Слобідського району. Рішення про введення закупівлі енергосервісних заходів було прийнято в квітні 2019 року на засіданні виконавчого комітету міської ради. За результатами тендерів проекти договорів були розглянуті і прийняті на сесії міськради.