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31.01.2020  13:51   

Харьковчане стали призерами финального этапа Всеукраинского турнира юных знатоков курса «Финансовая грамотность»

28 - 29 января 2020 в Киеве на базе Университета банковского дела прошел финальный этап VI Всеукраинском турнира юных знатоков курса «Финансовая грамотность».


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Всего в турнире приняли участие 25 команд из разных регионов Украины, в полуфинал и финал вышли 10 команд.

Команда «Бизнес-сила» Московского района. Харькова в составе учащихся Харьковского лицея № 141, Харьковской гимназии № 43, Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 143, Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 139 заняла второе место по результатам финальных соревнований .

Руководители команды: Махамат Светлана Васильевна, учитель экономики Харьковского лицея № 141, и Антонесьян Марина Евгеньевна, учитель экономики Харьковской гимназии № 43.

Источник:   Академия непрерывногообразования
 Тэги:  олимпиада, харьков, турнир, место
 
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