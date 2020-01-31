Харьковчане стали призерами финального этапа Всеукраинского турнира юных знатоков курса «Финансовая грамотность»

28 - 29 января 2020 в Киеве на базе Университета банковского дела прошел финальный этап VI Всеукраинском турнира юных знатоков курса «Финансовая грамотность».
Всего в турнире приняли участие 25 команд из разных регионов Украины, в полуфинал и финал вышли 10 команд.
Команда «Бизнес-сила» Московского района. Харькова в составе учащихся Харьковского лицея № 141, Харьковской гимназии № 43, Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 143, Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 139 заняла второе место по результатам финальных соревнований .
Руководители команды: Махамат Светлана Васильевна, учитель экономики Харьковского лицея № 141, и Антонесьян Марина Евгеньевна, учитель экономики Харьковской гимназии № 43.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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