30.01.2020 18:28

У місті стартувало навчання харків'ян цифрової грамотності

Перший тренінг в рамках міської програми з навчання цифрової грамотності відбувся сьогодні, 30 січня, у Центральній бібліотеці Немишлянського району.



://city.kharkov.ua/

Тренінг провели для людей похилого віку. Захід пройшов в рамках Національної кампанії з цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта».



Як повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, заняття з цифрової грамотності проходитимуть у 56-ти міських бібліотеках, у 20-ти з них людей консультуватимуть діджітал-ментори - волонтери та бібліотекарі. Навчання харків'ян проходитиме на базі державної онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта», де можна отримати доступ до освітніх матеріалів, а також пройти тест на рівень цифрової грамотності.



«Ми невипадково акцентуємо увагу на цьому проєкті, тому що взято курс на глобальну цифровізацію міста і держави в цілому. Дуже важливо, щоб харків'яни вміли користуватися тими цифровими сервісами, які ми для них створюємо. Також до нас починають активно приєднуватися приватні компанії, які на соціальній основі хочуть допомогти місту і харків'янам освоїти ази цифровий грамотності» - зазначив Олег Дробот.



За його словами, на базі таких компаній також будуть відкриті навчальні курси. Крім того, в планах міста - створення курсів на базі шкіл та інших освітніх установ, робота з соціальними центрами та центрами первинної правової допомоги. Навчання цифрової грамотності для жителів міста буде безкоштовним.



Також віце-мер зазначив, що в планах Мінцифри за три роки навчити цифровій грамотності 6 млн жителів України.