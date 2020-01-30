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30.01.2020  18:28   

У місті стартувало навчання харків'ян цифрової грамотності

Перший тренінг в рамках міської програми з навчання цифрової грамотності відбувся сьогодні, 30 січня, у Центральній бібліотеці Немишлянського району.


://city.kharkov.ua/

Тренінг провели для людей похилого віку. Захід пройшов в рамках Національної кампанії з цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта».

Як повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, заняття з цифрової грамотності проходитимуть у 56-ти міських бібліотеках, у 20-ти з них людей консультуватимуть діджітал-ментори - волонтери та бібліотекарі. Навчання харків'ян проходитиме на базі державної онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта», де можна отримати доступ до освітніх матеріалів, а також пройти тест на рівень цифрової грамотності.

«Ми невипадково акцентуємо увагу на цьому проєкті, тому що взято курс на глобальну цифровізацію міста і держави в цілому. Дуже важливо, щоб харків'яни вміли користуватися тими цифровими сервісами, які ми для них створюємо. Також до нас починають активно приєднуватися приватні компанії, які на соціальній основі хочуть допомогти місту і харків'янам освоїти ази цифровий грамотності» - зазначив Олег Дробот.

За його словами, на базі таких компаній також будуть відкриті навчальні курси. Крім того, в планах міста - створення курсів на базі шкіл та інших освітніх установ, робота з соціальними центрами та центрами первинної правової допомоги. Навчання цифрової грамотності для жителів міста буде безкоштовним.

Також віце-мер зазначив, що в планах Мінцифри за три роки навчити цифровій грамотності 6 млн жителів України.

Источник:   ХГС
 Тэги:  осучение, грамотность, харьков, компьютер
 
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