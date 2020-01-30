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30.01.2020  17:07   

Родительские советы под присмотром преподавателей обучались «лидерской зрелости» (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

29 января на базе Харьковского технического лицея № 173 с целью расширения знаний и практических навыков членов Харьковской городской родительского совета по формированию и развитию лидерской зрелости проведены занятия Школы общественного лидерства.


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Директор Департамента образования Ольга Ивановна Деменко поздравила участников и отметила существенную роль сотрудничества лидеров ученического и родительского самоуправления с лидерами-педагогами для развития образования Харькова.
   Для представителей родительской общественности города проведено занятие «Теория спиральной динамики как основа для формирования и развития лидерской зрелости», представлен опыт работы  технического  лицея № 173 о деятельности ученического самоуправления учреждения как школы лидерства и партнерства. К тому же присутствующие имели возможность ознакомиться с экспонатами «Математического музея» и социальными проекта «Харьков без мусора - шаг к лучшей жизни», «Читать модно? Читать модно! »,« Культурное возрождение Украины ».
 
 
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  преподаватели, присмотр, харьков, департамент образования, деменко
 
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