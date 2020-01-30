Родительские советы под присмотром преподавателей обучались «лидерской зрелости» (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

29 января на базе Харьковского технического лицея № 173 с целью расширения знаний и практических навыков членов Харьковской городской родительского совета по формированию и развитию лидерской зрелости проведены занятия Школы общественного лидерства.
Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажность:
давление:
ветер: