Главная Новости Образование В 13 школах под Харьковом – карантин
30.01.2020  08:58   

В 13 школах под Харьковом – карантин

В период обострения заболеваний гриппа и ОРВИ школы области закрывают на карантин.


// Facebook

Карантины вводят в 13 учебных заведениях области (всего в них заболело 889 учеников), сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА.

Закрывают как отдельные классы, так и учебные заведения в целом.

Ситуация по районам:
- В Валковском районе - 1 школа;
- В Великобурлукском - 1 школа;
- В Змиевском - 1 школа;
- В Двуречанском - 4 школы;
- В Купянском - 1 класс в 1 школе + 1 класс в 1 школе города Купянска;
- В Печенежском - 1 школа;
- В Шевченковском - в 1 школе 1-4-е классы;
- в Песочинской ОТГ - 1 класс в 1 школе.

Также готовятся вводить карантин в областной школе "Обдарованість".

Во всех этих случаях причина карантина - ОРВИ.

Кроме того, из-за скарлатины закрыт один класс в школе Красноградского района.

Тэги:  карантин, школа, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
10.01 Медицина У бездомного кота нашли бешенство: объявлен карантин 01.11 Медицина В пригороде Харькова обнаружили бешеное животное - объявлен карантин 12.08 Медицина Карантин из-за бешенства котенка введен на окраине Харькова
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 