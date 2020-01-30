30.01.2020 08:58

В 13 школах под Харьковом – карантин

В период обострения заболеваний гриппа и ОРВИ школы области закрывают на карантин.



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Карантины вводят в 13 учебных заведениях области (всего в них заболело 889 учеников), сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА.

Закрывают как отдельные классы, так и учебные заведения в целом.

Ситуация по районам:

- В Валковском районе - 1 школа;

- В Великобурлукском - 1 школа;

- В Змиевском - 1 школа;

- В Двуречанском - 4 школы;

- В Купянском - 1 класс в 1 школе + 1 класс в 1 школе города Купянска;

- В Печенежском - 1 школа;

- В Шевченковском - в 1 школе 1-4-е классы;

- в Песочинской ОТГ - 1 класс в 1 школе.

Также готовятся вводить карантин в областной школе "Обдарованість".

Во всех этих случаях причина карантина - ОРВИ.

Кроме того, из-за скарлатины закрыт один класс в школе Красноградского района.