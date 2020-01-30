В 13 школах под Харьковом – карантин

В период обострения заболеваний гриппа и ОРВИ школы области закрывают на карантин.
Карантины вводят в 13 учебных заведениях области (всего в них заболело 889 учеников), сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА.
Закрывают как отдельные классы, так и учебные заведения в целом.
Ситуация по районам:
- В Валковском районе - 1 школа;
- В Великобурлукском - 1 школа;
- В Змиевском - 1 школа;
- В Двуречанском - 4 школы;
- В Купянском - 1 класс в 1 школе + 1 класс в 1 школе города Купянска;
- В Печенежском - 1 школа;
- В Шевченковском - в 1 школе 1-4-е классы;
- в Песочинской ОТГ - 1 класс в 1 школе.
Также готовятся вводить карантин в областной школе "Обдарованість".
Во всех этих случаях причина карантина - ОРВИ.
Кроме того, из-за скарлатины закрыт один класс в школе Красноградского района.
Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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