В Харькове объявили I уровень опасности

Харькову может «повезти» со снегом.
По прогнозам Укргидрометцентра, 29 января погода резко ухудшится.
В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.
Осложнения погодных условий отвечают I уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.
В Карпатах – снег (умеренный ночью 29 января и сильный днем 31 января), метели (в Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица. Местами возможны закрытие дорог для транспорта (II уровень опасности).
29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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