Главная Новости Образование В Харькове объявили I уровень опасности
28.01.2020  16:37   

В Харькове объявили I уровень опасности

Харькову может «повезти» со снегом.


ukravtodor.gov.ua

По прогнозам Укргидрометцентра, 29 января погода резко ухудшится.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

Осложнения погодных условий отвечают I уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Карпатах – снег (умеренный ночью 29 января и сильный днем ​​31 января), метели (в Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица. Местами возможны закрытие дорог для транспорта (II уровень опасности).

29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  непогода, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
29.11 Дороги и транспорт Водителей предупреждают об опасности на дорогах 08.10 Дороги и транспорт Где переждать непогоду на дорогах области 18.09 Общество Дожди и заморозки: в Харьков надвигается резкое похолодание
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 