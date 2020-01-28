В Харькове, под эгидой горсовета, ускоренно начали готовить IT-наставников для новой профессии

Завершился этап подготовки учителей-тьюторов дистанционных курсов системы дистанционного обучения.
27 января 2020 на базе Научно-методического педагогического центра Департамента образования проведен учебно-методический семинар для учителей участников конкурса «Лучший дистанционный курс в 2020 году», методистов методических центров, которые отвечают за проведение конкурса «Лучший дистанционный курс в 2020 году», и заведующих лабораторий компьютерных технологий в образовании управлений образования администраций районов Харьковского городского совета по теме «Педагогический дизайн дистанционного курса».
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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