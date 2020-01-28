Главная Новости Образование В Харькове, под эгидой горсовета, ускоренно начали готовить IT-наставников для новой профессии
28.01.2020  16:26   

В Харькове, под эгидой горсовета, ускоренно начали готовить IT-наставников для новой профессии

Завершился этап подготовки учителей-тьюторов дистанционных курсов системы дистанционного обучения.


://kharkivosvita.net.ua

27 января 2020 на базе Научно-методического педагогического центра Департамента образования проведен учебно-методический семинар для учителей участников конкурса «Лучший дистанционный курс в 2020 году», методистов методических центров, которые отвечают за проведение конкурса «Лучший дистанционный курс в 2020 году», и заведующих лабораторий компьютерных технологий в образовании управлений образования администраций районов Харьковского городского совета по теме «Педагогический дизайн дистанционного курса». 

   Участники семинара ознакомились с особенностями проведения конкурса на лучший дистанционный курс в 2020 году, с методическими подходами к дизайну и наполнения дистанционных курсов, с инструментами для работы с текстом, с особенностями создания html-страниц в системе дистанционного обучения.
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  обучение, специалист, харьков, методист, дистанционный
 
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