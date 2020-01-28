Харьковские протезисты-ортезисты создали «руку терминатора», переведя отечественную науку на новый уровень (ФОТО)

Министр поприветствовала первый выпуск специалистов, подготовленных по новейшим методикам мирового уровня, которые доказали, что могут даже лишенному кисти человеку вернуть возможность водить автомобиль.
В Украине появятся собственные протезисты-ортезисти мирового уровня", - заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская во время рабочей поездки в Харьковскую область, где она встретилась с первым выпуском протезистов-ортезистов, прошедших обучение по образовательной программе протезистов-технологов по международными стандартами.
Девять специалистов прошли двухгодичное обучение на базе Харьковского национального университета радиоэлектроники, чтобы овладеть новыми методиками протезирования и реабилитации и получить международные сертификаты.
"Это 9 специалистов экстра-класса. Такого уровня подготовки, которого никогда не было в Украине. Если раньше наши воины с тяжелыми ранениями должны были ехать за границу, чтобы получить передовой протез или ортез, то эти специалисты - люди, которые могут сделать работу на уровне ведущих западных специалистов ", - сказала Юлия Соколовская.
Министр социальной политики подчеркнула, что вопрос реабилитации лиц с инвалидностью относятся к приоритетам деятельности Минсоцполитики и правительства в целом и заверила, что это только начало. Сейчас идет отбор на вторую волну подготовки таких специалистов. Планируется провести обучение около 20 специалистов.
"Мы улучшим механизмы обеспечения техническими средствами реабилитации, введем новые стандарты средств и реабилитации в целом", - сказала Юлия Соколовская.
Министр выразила искреннюю благодарность международным партнерам, в частности трастового фонда НАТО, благодаря помощи которого удалось реализовать этот проект.
О возможности протеза вместе со специалистами рассказал военнослужащий третьего отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго, житель Кропивницкого Василий Белень, который был на фронте чуть ли не с первых дней и потерял правую руку в феврале 2015 года в Дебальцево.
«Датчики протеза реагируют на напряжение мышц, электрический сигнал, который возникает, регистрируется, усиливается микропроцессором и передается на исполнительный механизм. Кисть высокофункциональная - может изменять захваты за счет перемещений », - прокомментировала заведующий лабораторией протезирование верхних конечностей Оксана Литвиненко.
Для такого изделия ограничены контакты с водой, рубить дрова тоже не стоит, хотя такая кисть, говорят специалисты, выдерживает нагрузки и 30 килограммов. А вот бытовые нужды, вождение автомобиля, работа за компьютером - первоочередные задачи.
Фото: Укринформ
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
влажность:
давление:
ветер: