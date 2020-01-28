28.01.2020 13:23

Харьковские протезисты-ортезисты создали «руку терминатора», переведя отечественную науку на новый уровень (ФОТО)

Министр поприветствовала первый выпуск специалистов, подготовленных по новейшим методикам мирового уровня, которые доказали, что могут даже лишенному кисти человеку вернуть возможность водить автомобиль.



ФОТО: ukrinform

В Украине появятся собственные протезисты-ортезисти мирового уровня", - заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская во время рабочей поездки в Харьковскую область, где она встретилась с первым выпуском протезистов-ортезистов, прошедших обучение по образовательной программе протезистов-технологов по международными стандартами.

Девять специалистов прошли двухгодичное обучение на базе Харьковского национального университета радиоэлектроники, чтобы овладеть новыми методиками протезирования и реабилитации и получить международные сертификаты.

"Это 9 специалистов экстра-класса. Такого уровня подготовки, которого никогда не было в Украине. Если раньше наши воины с тяжелыми ранениями должны были ехать за границу, чтобы получить передовой протез или ортез, то эти специалисты - люди, которые могут сделать работу на уровне ведущих западных специалистов ", - сказала Юлия Соколовская.

Министр социальной политики подчеркнула, что вопрос реабилитации лиц с инвалидностью относятся к приоритетам деятельности Минсоцполитики и правительства в целом и заверила, что это только начало. Сейчас идет отбор на вторую волну подготовки таких специалистов. Планируется провести обучение около 20 специалистов.

"Мы улучшим механизмы обеспечения техническими средствами реабилитации, введем новые стандарты средств и реабилитации в целом", - сказала Юлия Соколовская.

Министр выразила искреннюю благодарность международным партнерам, в частности трастового фонда НАТО, благодаря помощи которого удалось реализовать этот проект.

В Украинском научно-исследовательском институте протезирования в Харькове военнослужащим, потерявшим конечности, изготавливают высокотехнологичные миоэлектрических протезы. Стоимость такого протеза составляет около миллиона гривень - подчеркнула министр.